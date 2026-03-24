Un medico ha consigliato di evitare il consumo di frutti di mare crudi e di sottoporsi alla vaccinazione per prevenire l’epidemia di epatite A che coinvolge diverse regioni italiane. Su Facebook, ha ribadito l’importanza della prevenzione come misura chiave per contenere la diffusione del virus. La comunicazione si inserisce in un contesto di allerta sanitaria legato alla recente diffusione del contagio.

L’infettivologo Matteo Bassetti è tornato a parlare dell’aumento di casi di Epatite A, che da Napoli sono arrivati anche in provincia di Latina. In un video pubblicato su Facebook, Bassetti ha sottolineato l’importanza della prevenzione, ricordando la necessità di evitare di consumare frutti di mare crudi o poco cotti. Al momento in Campania si registrano circa 70 casi, mentre in provincia di Latina le persone infette sono almeno 24. Epatite A a Napoli, il commento di Matteo Bassetti Bassetti: “Non consumare i frutti di mare crudi” Epatite A, il caso virtuoso della Puglia evocato da Bassetti Epatite A a Napoli, il commento di Matteo Bassetti Nel video pubblicato su Facebook, Matteo Bassetti è partito proprio dai 24 casi di Epatite A registrati in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epatite A da Napoli a Latina, Matteo Bassetti consiglia di "evitare frutti di mare crudi e vaccinarsi"

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Il medico no vax Mariano Amici aveva avviato un’azione civile nei confronti miei, di Matteo Bassetti, di Corrado Formigli, Giletti, la7, Sileri e via dicendo perché secondo lui lo avevamo criticato ingiustamente. Aveva chiesto complessivamente 5 milioni e 773 00 x.com