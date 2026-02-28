Filippo Ongaro, noto medico con oltre 550 mila follower tra Facebook e Instagram, sarà oggi alle 16 al Palazzo del Ridotto. La sua formula per vivere meglio, non solo più a lungo, si basa su buona volontà, poche regole chiare e un approccio trasparente e onesto alla vita. Ongaro spiega che il segreto sta nel migliorare la qualità quotidiana piuttosto che puntare esclusivamente sulla durata.

Buona volontà associata a poche regole certe, trasparenti e oneste. E’ apparentemente semplice la formula della longevità di Filippo Ongaro, il medico dei 550 mila followers tra Facebook e Instagram, che sarà oggi alle 16 al Palazzo del Ridotto. Ma l’enunciazione delle regole evidentemente non basta se è vero che ad ogni occasione in cui interviene il suo seguito si infoltisce. Dottor Ongaro, a cosa è dovuto il suo successo? "Credo che sia il risultato di tanti anni di coerenza senza seguire le mode. Soluzioni miracolose non ce ne sono se non mangiare poco e meglio, fare attività fisica, evitare lo stress". Quello della longevità sta diventando un mito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Longevità, la ricetta di Ongaro: "Vivere a lungo? No, vivere meglio"

