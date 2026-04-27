San Pellegrino in Fiore tutti i segreti | Dal viale sospeso alla torre alta dieci metri | FOTO
“Visioni effimere nella città dei papi”. Un titolo evocativo per l'edizione 2026 di San pellegrino in fiore, uno degli appuntamenti più attesi della primavera viterbese che quest'anno si presenta con un progetto artistico e scenografico firmato da Christian Ciucciarelli. L'architetto, già.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Viterbo – San Pellegrino in Fiore 2026: il cuore medievale sboccia tra arte, storia e sinergie istituzionaliAppuntamento tra mille colori e profumi dall'1 al 3 maggio. Quest'anno spazio alle evocative installazioni dell'architetto Christian Ciucciarelli VITERBO - L ... etrurianews.it
Note Angeliche inaugura la stagione di San Pellegrino in FioreNote angeliche, Santa Rosa, Arte e FioriSabato 25 aprile 2026, ore 18:00, alla AEG gallery di via San Lorenzo n 18 a Viterbo, nei locali di Andrea Serinelli e Eleonora Bonucci, inaugurazione della mos ... newtuscia.it
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