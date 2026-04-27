San Pellegrino in Fiore tutti i segreti | Dal viale sospeso alla torre alta dieci metri | FOTO

Da viterbotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Visioni effimere nella città dei papi”. Un titolo evocativo per l'edizione 2026 di San pellegrino in fiore, uno degli appuntamenti più attesi della primavera viterbese che quest'anno si presenta con un progetto artistico e scenografico firmato da Christian Ciucciarelli. L'architetto, già.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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