Entra in un'azienda abbandonata con un amico e precipita da una tettoria per 9 metri | grave ragazzino di 13 anni

Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da una tettoia di un capannone dismesso a Casorezzo, in provincia di Milano. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto mentre entrava con un amico nell'edificio abbandonato, provocando una caduta di circa nove metri. Il ragazzo ha riportato alcune fratture ed è stato portato in ospedale per le cure del caso.

Un 13enne è precipitato per 9 metri da un capannone di un'azienda dismessa a Casorezzo (Milano). Il ragazzino avrebbe riportato alcune fratture. Con lui, c'erano altri coetanei. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anni Napoli, precipita da 4 metri con la mini moto da cross: grave un 11ennePrecipita nel parcheggio del centro commerciale con la mini moto da cross: grave un ragazzino di 11 anni. Altri aggiornamenti su Entra in un 8217 azienda abbandonata... Temi più discussi: Un’impresa senza bussola non entra in crisi per caso; Energia nel retail: da commodity a leva strategica per il Cda; Chris Froome entra a far parte di un’azienda di allenamento IA: ritiro dalle corse sempre più vicino?; Benessere e crescita sostenibile: azienda forlivese entra tra i Best Workplaces Italia 2026. Cos'è il Chapter 11? Significato e perché non è davvero un fallimentoCos’è il Chapter 11 e come funziona davvero? Significato, differenze con il fallimento e cosa succede a azioni e investimenti quando un’azienda entra in procedura. msn.com L’intelligenza artificiale entra in azienda per spingere le venditePromuovere, comunicare e vendere con l’intelligenza artificiale. Ormai un obbligo imprescindibile. Proprio su questo si focalizza l’evento pratico per le piccole e medie imprese organizzato a Pesaro ... ilrestodelcarlino.it Entra in un panificio e, dopo aver ordinato e consumato, ruba l'incasso e sparisce Accade a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, in un panificio di via Martiri d'Ungheria - facebook.com facebook #VENEZIA Il Museo Wagner entra nella rete dei Musei Civici! Oggi abbiamo firmato un accordo importante che segna un nuovo passo per la nostra città: il Museo Richard Wagner diventa ufficialmente parte della Fondazione Musei Civici di Venezia, come x.com