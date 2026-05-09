Pacifico | il teaser trailer dell’horror sci-fi dove gli Alieni siamo Noi

È stato pubblicato un teaser trailer per il nuovo film horror sci-fi in lingua spagnola intitolato Pacifico, che tratta di alieni e presenta un mix tra elementi di paura e fantascienza. Il trailer mostra scene che suggeriscono un’ambientazione tra il reale e il surreale, con immagini che catturano l’attenzione e alimentano l’attesa per la pellicola. La produzione si concentra sul tema di un confine sottile tra un luogo di pace e un incubo.

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Il confine tra paradiso e incubo è il cuore pulsante di Pacifico, l’ambizioso thriller fantascientifico in lingua spagnola che ha appena debuttato con un primo, inquietante teaser trailer. Ricordiamo che questo film fu già oggetto di un nostro vecchio articolo dove mostrammo il promo trailer. Diretto dall’esperto di effetti visivi Gonzalo Gutierrez (El Conde), il film promette di essere la produzione di genere più imponente mai realizzata in lingua ispanica. Il cast mette insieme grandi nomi della scena internazionale, tra cui María Gabriela de Faría (attesa nel nuovo Superman), Manolo Cardona (Narcos) e Christopher Von Uckermann. La trama segue un gruppo di giovani viaggiatori che rimane bloccato su un’isola sperduta nell’Oceano Pacifico.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Pacifico: il teaser trailer dell’horror sci-fi dove gli Alieni siamo Noi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: FROM 4: il primo teaser svela l’oscuro ritorno della serie sci-fi horror