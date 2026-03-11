Per sempre McTominay | contratto fino al 2030 5 milioni netti e clausola rescissoria Gazzetta

Il Napoli ha annunciato il prolungamento del contratto di McTominay fino al 2030, con uno stipendio netto di 5 milioni di euro all’anno. La nuova intesa include anche una clausola rescissoria. McTominay, già considerato un elemento chiave della squadra, continuerà a essere parte integrante del progetto azzurro. La società ha ufficializzato la firma con un comunicato dedicato.

I procuratori potrebbero incontrare il Napoli nella prossima sosta per le nazionali. Scott vuole competere per restare al top, in Italia e in Europa. Cm Torino 25012026 - campionato di calcio serie A Juventus-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Scott McTominay McTominay leader e anche sempre più bandiera del Napoli. Il rinnovo è un’opzione concreta. Ne stanno discutendo, lo scozzese è un punto fermo del Napoli. Il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero. McTominay, però, a Napoli sta bene e ha dato mandato ai suoi agenti di cominciare a discutere con la società per il prolungamento di contratto, con un incontro possibile già nella prossima sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

