Hockey Prato sfuma il sogno della serie A2

L'avventura dell'Hockey Prato nei playoff del campionato si è conclusa con una sconfitta nel torneo di qualificazione, che li ha portati a terminare al quinto posto nelle Final Six. La squadra, che aveva raggiunto questa fase dopo una stagione regolare, ha affrontato le ultime partite senza riuscire a ottenere il risultato sperato. La finale per la promozione in serie A2 non è stata raggiunta, segnando la fine del sogno di salire di categoria.

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Si è conclusa al quinto posto nelle "Final Six" l’avventura dell’Hockey Prato nei playoff del campionato di Serie B: gli uomini di Enrico Bernardini (foto), dopo aver vinto il proprio girone senza eccessivi patemi nel corso della "stagione regolare", dovranno rimandare al prossimo anno il sogno del ritorno in Serie A2 (che sarebbe comunque stato difficile, a causa della regola che impone ad ogni club militante nelle prime due serie di allestire una seconda squadra). A Vercelli, dove si sono svolti tra lo scorso venerdì e ieri gli spareggi-promozione, il sodalizio pratese ha centrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il gruppo ha debuttato lo scorso venerdì, perdendo di misura contro Bassano: i veneti, nonostante gli acuti di Benelli, Baldesi e Barbani, si sono imposti per 5-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hockey Prato, sfuma il sogno della serie A2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato InterBomba di Romano! Occasione Konè! Sullo stesso argomento Para ice hockey, Italia ko contro la Cina 11-1: sfuma il sogno semifinaleGli azzurri cedono nettamente nel secondo match del Girone A dopo un primo periodo equilibrato. Pordenone Fc, sfuma il sogno della promozione diretta in Serie D: vince l'LME 2-1Novanta minuti intensi e vissuti allo stadio Morin di Monfalcone, tutto esaurito e dipinto di neroverde. Hockey prato: settimo successo stagionale per la capolista Bra nell’élite maschileLa decima giornata del campionato di Serie A élite maschile 2026 di hockey su prato termina con un verdetto importante. La capolista HC Bra inanella la ... oasport.it Hockey Prato corsaro: colpaccio a FollonicaOttava vittoria in nove gare, primo posto difeso dall’assalto del Pumas Viareggio. Dopo la sconfitta nel recupero di campionato dello scorso mercoledì, l’Hockey Prato è tornato a vincere sabato scorso ... lanazione.it