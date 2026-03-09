Para ice hockey Italia ko contro la Cina 11-1 | sfuma il sogno semifinale

Gli azzurri di para ice hockey hanno perso contro la Cina con il punteggio di 11-1 nel secondo match del Girone A. La partita si è conclusa con una sconfitta netta dopo un primo periodo equilibrato. La sfida si è svolta martedì alle 10 e ha messo fine alle speranze di raggiungere le semifinali.

Gli azzurri cedono nettamente nel secondo match del Girone A dopo un primo periodo equilibrato. Martedì alle 10.05 la sfida alla Germania per la prima vittoria paralimpica. Si chiude con una sconfitta pesante la seconda uscita dell'Italia nel torneo di para ice hockey alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri vengono superati dalla Cina per 11-1, perdendo ogni chance di accedere alla semifinale dopo il ko all'esordio contro gli Stati Uniti. Nonostante tutto, i 3.498 spettatori presenti alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena non hanno mai smesso di sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto.