Luca Signorelli l'eroe di Modena | Dicevo alla donna con le gambe tranciate di non muoversi era sveglia

Luca Signorelli è intervenuto a Modena dopo che un uomo di 31 anni ha investito sette persone con un’auto. Secondo quanto riferito, Signorelli ha parlato con una donna che aveva le gambe tranciate, dicendole di non muoversi perché era sveglia. L’incidente è avvenuto in una strada della città, e il conducente è stato fermato dalle forze dell’ordine. Signorelli ha poi riferito i dettagli dell’intervento, senza fornire motivazioni o giudizi sulla vicenda.

Il 31enne anni Salim El Koudri ha travolto 7 persone a Modena. A fermarlo è stato Luca Signorelli come racconta a Fanpage.it: "Ho agito per senso civico. Ho aperto la portiera dell'auto e poi mi sono dedicato alla donna con gli arti amputati, ma quando è scappato gli sono corso dietro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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