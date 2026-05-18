Sabato a Modena un incidente ha coinvolto un'auto che ha investito alcuni passanti. Tra i primi soccorritori intervenuti c'era un ufficiale dell'Esercito, in servizio fuori orario. L’uomo ha utilizzato un laccio emostatico che aveva con sé per aiutare una donna con le gambe amputate, rimasta ferita. La scena si è svolta in un'area trafficata, con il personale medico che è arrivato poco dopo per le cure di emergenza. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Tra i primi soccorritori intervenuti sabato a Modena, dopo che l'auto guidata da Salim El Koudri era piombata sui passanti, c'era un ufficiale dell'Esercito del nono reggimento di assalto "Col Moschin", libero dal servizio. Uno di quegli incursori di cui nessuno conosce né il volto né il nome. E per questo lo chiameremo Stefano. Dove si trovava in quel momento? «Io ero in bicicletta. All'altezza di Canal Grande vedo una massa tutta accalcata. Dò per scontato, essendo sabato pomeriggio, che ci fosse una forma di intrattenimento. Proseguo e mi accorgo che c'è la gente che urla, sconvolta. Mi faccio slalom tra le persone: vedo una macchina incidentata, una vetrina infranta e poi mi cascano gli occhi su una signora con le gambe spappolate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Ho sempre con me un laccio emostatico». Così l?ufficiale fuori servizio ha salvato una donna con le gambe amputate a Modena

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