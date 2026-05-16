a modena ferite 5 donne e 3 uomini una ha le gambe amputate

A Modena si sono verificati diversi episodi di violenza che hanno coinvolto cinque donne e tre uomini, con una donna di 55 anni rimasta gravemente ferita. L’incidente più grave è avvenuto dopo che un’auto, una Citroen C3, ha investito una persona, causando anche altre ferite. La donna investita si trovava distesa sotto una vetrina di un negozio di abbigliamento, mentre alcuni passanti si sono avvicinati per prestarle aiuto, offrendo acqua in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La più grave è una donna di 55 anni, dopo essere stata investita dalla Citroen C3 impazzita era stesa sotto una vetrina di un negozio di abbigliamento, con alcuni passanti che hanno provato a darle i primi soccorsi porgendole dell'acqua. Ha avuto le gambe amputate dallo schianto, è stata portata in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna ed è difficile dire se la situazione riuscirà ad essere stabilizzata. Sono otto i feriti del pomeriggio di terrore in centro a Modena, cinque donne e tre uomini. Quattro sono gravi, tre molto meno. Secondo il bilancio forntio da fonti dell'Ausl a Modena, ospedale di Baggiovara, sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, preoccupa meno un 69enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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TRAGEDIA A MODENA AUTO SULLA FOLLA INVESTE DECINE DI PERSONE, CI SONO FERITI GRAVI

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