Un uomo di 31 anni di origini marocchine è stato arrestato dopo aver investito con la propria auto sette persone lungo la via Emilia, nel modenese. Prima dell’incidente, ha raccontato di aver preso un coltello da cucina e di essere uscito di casa con la convinzione che quel giorno avrebbe perso la vita. Le sue parole sono state rese note durante le indagini e le successive dichiarazioni rilasciate agli inquirenti. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al trasferimento delle vittime in ospedale.

«Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo». È una delle poche frasi pronunciate da Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine arrestato dopo aver travolto con l’auto sette persone lungo la via Emilia, nel Modenese. Parole riferite dal suo avvocato, Fausto Gianelli, che oggi ha incontrato l’uomo nel carcere di Modena dove è detenuto con le accuse di strage e lesioni aggravate. Secondo il legale, il quadro emerso dal colloquio sarebbe quello di una persona profondamente alterata e incapace di ricostruire con lucidità quanto accaduto. «Risponde a monosillabi, annuisce o scuote la testa, ma non riesce a spiegare il motivo del gesto», ha spiegato Gianelli, annunciando la richiesta di una perizia psichiatrica per valutare le condizioni mentali del suo assistito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ho preso il coltello, poi…”. Tragedia di Mantova, parla l’uomo che ha travolto la folla: parole agghiaccianti

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