Un uomo racconta di aver tentato di aiutare una donna coinvolta in un incidente a Modena, dove un’auto ha investito otto persone. Dopo aver soccorso la donna ferita alle gambe, ha visto il conducente dell’auto pirata tentare di scappare e lo ha inseguito. Durante il tentativo di bloccare il veicolo, l’uomo ha riferito di essere stato minacciato con due coltellate dal conducente, che si è dato alla fuga subito dopo. Le autorità sono attualmente impegnate nelle ricerche del responsabile.

È intervenuto per soccorrere una donna rimasta gravemente ferita alle gambe, poi, quando ha visto il conducente dell’auto pirata tentare la fuga, lo ha braccato rischiando di essere accoltellato. A raccontarlo è Luca Signorelli, uno dei primi a intervenire dopo che un’auto si è lanciata contro la folla a Modena, ferendo 8 persone di cui 4 in maniera grave, e che è riuscito a fermare il conducente che stava tentando la fuga a piedi. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate – ha spiegato ai cronisti arrivati sul posto mentre aveva la testa ancora grondante di sangue – lui (l’investitore, ndr ) scappa. Quindi l’ho inseguito. Nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ho braccato e mi ha dato due coltellate”: parla l’uomo che ha bloccato il conducente dell’auto che ha travolto 8 persone a Modena

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