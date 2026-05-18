Helena Prestes e Javier Martinez sono al centro dell’attenzione dei loro follower. I due si sono incontrati durante la partecipazione al Grande fratello 2024 e da allora sono diventati protagonisti di numerosi scambi sui social. Recentemente, Prestes ha condiviso un messaggio in cui ha scritto “Le amo”, suscitando reazioni tra i commentatori. La loro storia, nata in televisione, continua a essere seguita con interesse dagli appassionati del reality.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei loro fans. I due hanno trovato il successo grazie al Grande fratello 2024 dove si sono conosciuti ed innamorati. In queste ore, la modella brasiliana ed l'ex pallavolista della Terni volley academy si sono resi protagonisti di un dolce scambio social. Tutto è iniziato quando la 35enne di San Paolo ha pubblicato una sponsorizzazione nel suo profilo Instagram di un prodotto per ridurre le orecchie sporgenti. Di qui, è arrivato il commento di Javier Martinez ha scritto: "Ma io amo quelle orecchie". La reazione di Helena Prestes non è tardata ad arrivare, tanto da scrivere: "è solo un beauty hack per questa volta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, dolce scambio social con Javier Martinez: “Le amo”

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Helena Prestes, dolce scambio social con unex gieffina ecco cosè successo

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