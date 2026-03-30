Javier Martinez, pallavolista argentino, e Helena Prestes, influencer brasiliana, sono una coppia che si è formata circa un anno fa. Entrambi sono molto conosciuti nel loro settore e sono spesso sotto i riflettori per la loro relazione. La loro presenza pubblica e le attività sui social media attirano l’attenzione di un ampio pubblico in Italia.

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più apprezzate in Italia. L'influencer brasiliana ed il pallavolista argentino stanno insieme da ormai un anno. La coppia nata all'interno del Grande Fratello 2024 è tornata a far parlare di loro in queste ultime ore per un dolce particolare che non è passato inosservato ai fans. Tutto è iniziato quando Helena Prestes e Javier Martinez hanno mostrato la custodia dei loro smartphone nel corso di alcune storie su Instagram. In esse, i loro affezionati ammiratori non hanno potuto non notare un piccolo dettaglio. In particolare, sulle custodie di entrambi i cellulari sono presenti le iniziali dei rispettivi nomi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez e Helena Prestes, quel dolce particolare che emoziona tutti: ecco quale

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