Helena Prestes ha scelto di condividere la sua versione dei fatti attraverso una diretta su TikTok, seguita da più di 5 mila persone. Durante il video, ha parlato della sua relazione con Javier Martinez, ribadendo il suo punto di vista sulla vicenda. La brasiliana ha utilizzato la piattaforma digitale per comunicare direttamente con il suo pubblico, evitando altri canali di comunicazione.

Helena Prestes ha dimostrato di essere un'amante dei social. In queste ore, la brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questo frangente, l'ex concorrente del Grande fratello ha aggiornato i fans in merito ai suoi progetti lavorativi e lanciato importanti stoccate contro gli haters. In particolare, l'influencer di San Paolo ha letto un commento in cui un leone da tastiera sosteneva che Javier Martinez si era già stufato di lei. Di qui, è arrivata l'epica risposta di Helena Prestes, che senza tanti giri di parole ha dichiarato: "Javi non è stufo di me.. siamo noi stufi di te, me lo ha detto proprio oggi” per poi procedere a bloccarla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes difende la sua storia con Javier Martinez: l’epica risposta social

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