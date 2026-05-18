Helena Prestes si trova attualmente a New York, dove ha iniziato un soggiorno di lavoro all’inizio di maggio. La modella e influencer ha raggiunto gli Stati Uniti per partecipare a impegni legati alla sua agenzia di moda. Recentemente, ha condiviso sui social una dedica speciale rivolta a un’ex gieffina, senza fornire ulteriori dettagli sulla relazione tra le due. La sua permanenza nella Grande Mela prosegue tra sessioni di scatti e incontri professionali.

Helena Prestes continua il suo soggiorno lavoro a New York. La modella influencer ha raggiunto gli Stati Uniti ad inizio maggio per impegni di lavoro con la sua agenzia di moda. In queste ore, però, in Italia una persona ha accusato la sua mancanza. Non stiamo parlando del fidanzato Javier Martinez ma di Gabriele Miceli, un fotografo che ha un rapporto speciale con l'ex concorrente del Grande Fratello. Per l'occasione, l'uomo ha postato una foto con un'immagine di lui e Helena Prestes risalente alla vacanza trascorsa in Sicilia un anno fa con questa dolce dedica: "Voglia di riabbracciarti, la sorella maggiore che avrei sempre voluto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, arriva una dolce dedica per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes lontana da Javier Martinez arriva una dolce gesto per lex gieffino

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Helena Prestes si prende Times Square: arriva una sorpresa per l’ex gieffinaHelena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande fratello 2024 dove ha ottenuto grande popolarità ed ha trovato anche l'amore.

Lori Morgen ha condiviso nelle sue stories una foto di una cena insieme a Helena Prestes a New York #HelenaPrestes x.com