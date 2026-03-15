Il 14 marzo, Helena Prestes è stata ospite della trasmissione Verissimo, trasmessa su Canale 5. La modella brasiliana ha ricevuto un messaggio emozionante da una ex gieffina, che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico. La puntata ha visto la presenza di Prestes, che ha condiviso alcuni momenti della sua vita. L’evento si è svolto davanti alle telecamere di rete nazionale.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione mediatica. La modella brasiliana è stata ospite della puntata di Verissimo, andata inonda il 14 marzo sui teleschermi di Canale 5. La donna ha parlato dei momento difficile che ha vissuto sopraggiunto in seguito alla morte del padre Antonio. Un'intervista toccante che ha visto anche la partecipazione di un'ex gieffina, che ha voluto fare una sorpresa ad Helena Prestes. Si tratta di Stefania Orlando che ha mandato un video-messaggio all'influencer brasiliana che ha l'ha emozionata molto. In esso, l'ex compagna di Andrea Roncato ha dichiarato le seguenti parole: "Io ed Helena ci siamo conosciute all'interno del Grande fratello, quel luogo dove molte persone sostengono che non possono nascere amicizie o amori autentici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffina emoziona Helena Prestes a Verissimo: il dolce messaggio

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