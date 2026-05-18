Un recente documento, pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità, ha attirato l’attenzione per il suo tono ironico, ma allo stesso tempo per i messaggi di attenzione riguardo all’Hantavirus. Nel testo si consiglia di evitare comportamenti a rischio come camminare in discariche o toccare topi, che sono considerati vettori della malattia. La comunicazione ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale, e ha suscitato commenti tra chi sottolinea la diffusione di un allarmismo crescente.

Un documento chiaramente ironico ma dal quale comunque traspare l'allarmismo che si sta facendo in queste settimane. Alcune misure "da seguire" sono veramente surreali Ecco il "vademecum 'anti hanta' dell'Oms". Un post virale si concentra su un presunto documento redatto dall'Organizzazione m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, “vademecum ‘anti hanta’ Oms: “Non farsi le tope, no passeggiate romantiche in discarica” - il POST VIRALE

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