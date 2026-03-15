La fuga di Elena Burcioiu tra discoteche a Firenze e passeggiate romantiche | ecco cosa ha fatto la 21enne nei giorni in cui tutti la cercavano

Elena Burcioiu, 21 anni, è scomparsa e successivamente ritrovata dopo dodici giorni di assenza. Durante questo periodo, la giovane è stata vista tra discoteche a Firenze e passeggiate romantiche. La polizia ha chiarito che non si è trattato di un sequestro, e la ragazza è stata ritrovata senza ferite o segni di violenza. La ricerca aveva coinvolto diverse forze dell'ordine e cittadini.

Non c’è stato nessun sequestro dietro i dodici giorni di silenzio in cui per Elena Rebeca Burcioiu si è temuto il peggio. La 21enne romena scomparsa da Foggia lo scorso 2 marzo, ha scelto di allontanarsi volontariamente con una fuga d’amore. È stata ritrovata a Firenze, dove ha trascorso quasi due settimane tra le luci delle discoteche e le passeggiate nel centro storico, insieme a un giovane rumeno conosciuto lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo. Il ritrovamento vicino allo stadio. La svolta è arrivata nella serata del 13 marzo. Elena si trovava nei pressi dello stadio di Firenze insieme a un connazionale, lo stesso giovane che era stato visto alla guida della Bmw su cui la ragazza era salita il giorno della scomparsa. 🔗 Leggi su Open.online

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