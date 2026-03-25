I paparazzi hanno fotografato Ambra Angiolini e Pico Cibelli mentre camminavano insieme per le strade di Milano. Durante la passeggiata, si sono scambiati baci e si sono tenuti per mano. Le immagini mostrano i due mentre si muovono tra negozi e vie del centro cittadino. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti riguardo alla loro relazione.

Sono stati i paparazzi a cogliere Ambra Angiolini e Pico Cibelli mentre passeggiano per le vie di Milano, scambiandosi baci e tenendosi mano nella mano Ambra Angiolini e Pico Cibellimostrano il loro amore alla luce del sole. Sono aMilano, mentre passeggiano tra le viette della capitale lombarda inzona Arco della Pace. Si tengono mano nella mano esi scambiano baci senza nascondersie sono proprio i paparazzi diChia coglierli mentre trascorrono insieme momenti dolci anche in compagnia della figlia della conduttrice. Ambra Angiolini e Pico Cibellisono all’aperto, stanno passeggiando per Milano mano nella mano, poi si scambiano un bacio. Insieme a loro c’èJolanda Renga, figlia della conduttrice e dell’ex Francesco Renga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli insieme a Milano tra baci e passeggiate romantiche

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