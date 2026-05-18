Hantavirus Speranza | la lezione del Covid è evaporata
Un esperto ha commentato come, a suo avviso, le misure adottate durante la pandemia di Covid-19 sono state dimenticate o trascurate. Ha sottolineato che strumenti come mascherine, vaccini e quarantene non sono associati a una specifica ideologia politica, ma sono strumenti di tutela sanitaria. La sua affermazione si basa sulla percezione che tali pratiche non siano più considerate necessarie, nonostante la presenza di nuove minacce virali come l'Hantavirus.
“Mascherine, vaccini e quarantene non sono di sinistra o di destra. Oggi vige sostanzianlmente il piano pandemico che ho approvato io” Roberto Speranza, deputato PD già ministro della Sanità durante il Covid commenta il piano pandemico del ministro Schillaci in occasione di prossime eventuali emergenze dopo i casi di Hantavirus. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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