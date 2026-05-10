2023 fine del Covid 2026 Hantavirus | cosa c' è dietro questa profezia
Un tweet pubblicato su X è diventato virale, attirando l’attenzione di molti. Nel messaggio si leggeva che nel 2023 sarebbe terminato il Covid-19, mentre nel 2026 si sarebbe diffuso l’hantavirus. Questo post risale a diversi anni fa e ora viene visto come una previsione che si sarebbe in parte avverata. Non ci sono dati ufficiali che confermino o smentiscano queste affermazioni, ma il messaggio ha suscitato discussioni online.
“È successo di nuovo”. Dopo il post che sembrava anticipare l’attentato a Trump, su X è diventato virale un altro tweet dal passato che ora appare come una profezia: “2023: fine del Corona; 2026: hantavirus ”.Il messaggio, pubblicato l’11 giugno 2022 dall’account@iamasoothsayer, ha ripreso a circolare proprio mentre le autorità sanitarie di mezzo mondo sono in allerta per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, ora attraccata a Tenerife. Il profilo, come ricorda Fanpage, sembra costruito apposta per fare l’indovino: avatar della Divinatrice di “Kung Fu Panda”, bio “Reads the future” e qualifica di “Astrologo”. Ma dietro l’apparente premonizione c’è quasi certamente un trucco classico per guadagnare like e visibilità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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