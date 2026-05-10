2023 fine del Covid 2026 Hantavirus | cosa c' è dietro questa profezia

Un tweet pubblicato su X è diventato virale, attirando l’attenzione di molti. Nel messaggio si leggeva che nel 2023 sarebbe terminato il Covid-19, mentre nel 2026 si sarebbe diffuso l’hantavirus. Questo post risale a diversi anni fa e ora viene visto come una previsione che si sarebbe in parte avverata. Non ci sono dati ufficiali che confermino o smentiscano queste affermazioni, ma il messaggio ha suscitato discussioni online.

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“È successo di nuovo”. Dopo il post che sembrava anticipare l’attentato a Trump, su X è diventato virale un altro tweet dal passato che ora appare come una profezia: “2023: fine del Corona; 2026: hantavirus ”.Il messaggio, pubblicato l’11 giugno 2022 dall’account@iamasoothsayer, ha ripreso a circolare proprio mentre le autorità sanitarie di mezzo mondo sono in allerta per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, ora attraccata a Tenerife. Il profilo, come ricorda Fanpage, sembra costruito apposta per fare l’indovino: avatar della Divinatrice di “Kung Fu Panda”, bio “Reads the future” e qualifica di “Astrologo”. Ma dietro l’apparente premonizione c’è quasi certamente un trucco classico per guadagnare like e visibilità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 2023 fine del Covid. 2026 Hantavirus": cosa c'è dietro questa profezia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Attentato a Washington, il tweet misterioso del 2023: coincidenza o ‘profezia’?(Adnkronos) – Per gli amanti delle teorie del complotto, dopo l'attentato a Washington arriva un dettaglio a dir poco particolare. Leggi anche: Hantavirus e Covid, similitudini e differenze. Scatta meccanismo di protezione civile UE. Cosa dicono gli esperti Argomenti più discussi: Accadde oggi: 5 maggio, l’OMS dichiara la fine della pandemia Covid-19; Il Nobel Weissman: La prossima pandemia non si combatte inseguendola; A tre anni dalla fine dell'emergenza Covid arriva il piano pandemico italiano; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19.