Hantavirus il sequel tossico del Covid | paura in saldo fiducia demolita e la scienza ridotta a televendita isterica

Negli Stati Uniti, l’Hantavirus è presente da decenni con meno di 900 casi registrati in 30 anni. Tuttavia, negli ultimi tempi si è assistito a un’accelerazione nella diffusione di un clima di allarme, alimentato da campagne mediatiche e dichiarazioni che sembrano alimentare la paura. La preoccupazione riguarda più che altro la percezione del rischio, mentre i dati ufficiali indicano una diffusione limitata del virus.

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La cosa più inquietante dell’Hantavirus non è il virus. È il déjà-vu. Quel tanfo stantio di conferenze stampa sterilizzate, titoli apocalittici e rassicurazioni confezionate nel reparto marketing della paura. Il virus gira da decenni, cinquanta ceppi catalogati, 890 casi negli Stati Uniti in trent’anni. Numeri da nota a piè pagina epidemiologica, non da trailer della fine del mondo. Eppure eccoci qui: grafici rossi, esperti televisivi con la faccia da becchini e l’industria dell’ansia che riaccende le insegne al neon. Sembra il 2020 riscritto da uno stagista sotto anfetamine. Prima arriva il mostro. Poi l’autorità che invita alla calma senza spiegare nulla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, il sequel tossico del Covid: paura in saldo, fiducia demolita e la scienza ridotta a televendita isterica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Miglianico: scienza e arte per superare il trauma del CovidLa comunità di Miglianico si prepara a un momento di riflessione pubblica sul futuro della salute e sulle eredità lasciate dalla pandemia. Hantavirus, tra allerta e ricerca del vaccino: “Rischio basso ma la scienza accelera”(Adnkronos) – Il focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri, ha...