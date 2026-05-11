Hantavirus il sequel tossico del Covid | paura in saldo fiducia demolita e la scienza ridotta a televendita isterica
Negli Stati Uniti, l’Hantavirus è presente da decenni con meno di 900 casi registrati in 30 anni. Tuttavia, negli ultimi tempi si è assistito a un’accelerazione nella diffusione di un clima di allarme, alimentato da campagne mediatiche e dichiarazioni che sembrano alimentare la paura. La preoccupazione riguarda più che altro la percezione del rischio, mentre i dati ufficiali indicano una diffusione limitata del virus.
La cosa più inquietante dell’Hantavirus non è il virus. È il déjà-vu. Quel tanfo stantio di conferenze stampa sterilizzate, titoli apocalittici e rassicurazioni confezionate nel reparto marketing della paura. Il virus gira da decenni, cinquanta ceppi catalogati, 890 casi negli Stati Uniti in trent’anni. Numeri da nota a piè pagina epidemiologica, non da trailer della fine del mondo. Eppure eccoci qui: grafici rossi, esperti televisivi con la faccia da becchini e l’industria dell’ansia che riaccende le insegne al neon. Sembra il 2020 riscritto da uno stagista sotto anfetamine. Prima arriva il mostro. Poi l’autorità che invita alla calma senza spiegare nulla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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