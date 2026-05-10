Allerta Hantavirus caso sospetto di contatto in Campania | attenzione massima nel casertano

Una regione italiana ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria dopo che un cittadino residente in provincia di Napoli ha avuto contatti con un caso confermato di Hantavirus Andes. Si tratta di un ceppo considerato particolarmente raro e pericoloso perché può essere trasmesso da uomo a uomo. La notizia ha suscitato attenzione in tutta l’area, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

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