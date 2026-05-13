La Regione Umbria ha avviato i protocolli di sicurezza per monitorare eventuali rischi legati al focolaio internazionale di Hantavirus Andes, recentemente segnalato a bordo di una nave da crociera. Attualmente, sul territorio regionale non sono stati riscontrati casi né sospetti clinici legati alla malattia. L’attenzione rimane alta, ma non ci sono situazioni di emergenza in corso.

La Regione Umbria monitora con la massima attenzione il focolaio internazionale di Hantavirus Andes (ANDV) registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, ma rassicura i cittadini: al momento non esistono casi né sospetti clinici sul territorio regionale. La Direzione Salute e Welfare ha attivato un coordinamento costante con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le principali autorità sanitarie internazionali per seguire l’evoluzione della situazione e predisporre eventuali misure preventive. Il focolaio ha coinvolto finora nove persone, con sette casi confermati e tre decessi, tutti collegati ai passeggeri della nave e ai loro contatti stretti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hantavirus, nessun caso in Umbria: la Regione attiva i protocolli di massima cautela

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