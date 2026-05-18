Ha ritrovato l’album delle figurine in soffitta e l’ha completato quasi 60 anni dopo
Un uomo ha ritrovato l’album delle figurine dei Mondiali del 1970, che aveva perso da bambino. Dopo quasi 60 anni, in soffitta, ha trovato l’album completo, quasi intatto. La scoperta è avvenuta dopo aver cercato tra le scatole di famiglia, quando ormai era adulto. L’album, che risale a più di mezzo secolo fa, era stato conservato e quasi dimenticato. La sua completezza ha sorpreso lo stesso uomo, che ha deciso di conservarlo come ricordo di quegli anni.
Il piccolo Stephen Butler aveva perso il suo album Panini del Mondiali 1970. Il vecchio Stephen Butler l’ha ritrovato, 56 anni dopo. E già che c’era, messa via l’infinita nostalgia dei ricordi, l’ha completato. Cinque anni fa, mentre traslocava, Butler si imbatté in una scatola in soffitta a cui non pensava da anni. Dentro c’erano il suo vecchio berretto scolastico, alcuni quaderni, delle foto e, proprio in mezzo a tutto ciò, l’album. Lo racconta il Guardian. Stephen nel 1970 era un ragazzino di tredici anni della valle del Ribble, nel Lancashire, che guardava l’Inghilterra campione del mondo in carica giocare a colori per la prima volta, a Città del Messico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
AURORA RUBA L'ALBUM DELLE FIGURINE DI SALVO E GIORGIA!
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Ha ritrovato l’album delle figurine in soffitta, e l’ha completato quasi 60 anni dopo. Il piccolo Stephen #Butler aveva perso il suo album #Panini del Mondiali 1970. Mancava solo la figurina del Cile. https://www.ilnapolista.it/2026/05/ha-ritrovato-lalbum-delle-figu - Facebook facebook
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