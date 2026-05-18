Ha ritrovato l’album delle figurine in soffitta e l’ha completato quasi 60 anni dopo

Un uomo ha ritrovato l’album delle figurine dei Mondiali del 1970, che aveva perso da bambino. Dopo quasi 60 anni, in soffitta, ha trovato l’album completo, quasi intatto. La scoperta è avvenuta dopo aver cercato tra le scatole di famiglia, quando ormai era adulto. L’album, che risale a più di mezzo secolo fa, era stato conservato e quasi dimenticato. La sua completezza ha sorpreso lo stesso uomo, che ha deciso di conservarlo come ricordo di quegli anni.

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