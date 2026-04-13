Jannik Sinner a 24 anni ha quasi completato il tennis | gli mancano solo 4 tornei per vincere tutto

A 24 anni, il tennista italiano ha già ottenuto numerosi successi nel circuito professionistico. Ha conquistato quattro titoli del Grande Slam, otto titoli Masters 1000 e due ATP Finals, arrivando molto vicino a completare il palmarès dei principali tornei. Con pochi appuntamenti ancora da disputare, si avvicina a chiudere il suo percorso di vittorie nel mondo del tennis.

Il campione italiano ha completato quasi tutto il circuito dei titoli maggiori (4 Slam, 8 Masters 1000, 2 ATP Finals). Gli restano da vincere uno Slam (Roland Garros) e due Masters 1000 (Internazionali di Roma e il trofeo di Madrid) oltre al metallo più prezioso olimpico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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