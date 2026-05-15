Bufera dopo l’ultima puntata di “Porta a Porta” sul caso Garlasco: le parole di Concita Borrelli a proposito dello stupro hanno provocato reazioni dure e bipartisan in Parlamento. Intanto, il Garante della Privacy ha richiamato i media per la diffusione illecita dei colloqui tra Stasi e il suo legale, denunciando una “morbosa spettacolarizzazione” della vicenda. Garlasco, la frase choc sullo stupro a "Porta a Porta" Le critiche a Concita Borrelli Il Garante della Privacy: "Spettacolarizzazione morbosa" Chi è Concita Borrelli Garlasco, la frase choc sullo stupro a “Porta a Porta” Durante la puntata del 14 maggio 2026 di “Porta a Porta” su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Concita Borrelli nella bufera per la frase a Porta a Porta su "ognuno sogna lo stupro" parlando di Garlasco

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