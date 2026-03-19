Todaro finisce nella bufera per una frase detta al GF VIP | social indignati Vergognati ecco cosa ha detto

Durante le prime ore del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni sui social. In particolare, alcuni utenti hanno reagito con indignazione, chiedendo a Todaro di vergognarsi. La sua affermazione ha alimentato un acceso dibattito online, con commenti che sono rapidamente diventati virali e hanno portato a una forte discussione tra gli spettatori del reality.

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato, ma le polemiche non si sono fatte attendere. Tra confessioni private e battute sfuggite forse con troppa leggerezza, uno dei protagonisti delle prime ore è stato Raimondo Todaro, finito al centro di un acceso dibattito social. Tra gossip e dichiarazioni controverse, il suo nome è diventato subito uno dei più discussi dentro e fuori la Casa. La frase di Raimondo Todaro indigna i social: ecco cosa ha detto al Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata informale con Francesca Manzini, Raimondo Todaro si è lasciato andare a un racconto personale che ha fatto rapidamente il giro del web. Parlando della nascita della figlia Jasmine, il ballerino ha pronunciato una frase che ha scatenato reazioni molto dure: « Prima o poi me la tromb*** ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Todaro finisce nella bufera per una frase detta al GF VIP: social indignati «Vergognati», ecco cosa ha detto Articoli correlati Leggi anche: Ancora problemi per Signorini, ex concorrente del GF VIP fa una rivelazione shock «Ecco cosa mi ha detto» GF VIP, rivelazione di Raimondo Todaro sulla fidanzata: poi la frase infelice su sua figliaTra i protagonisti del Grande Fratello VIP 8 finiti già sotto i riflettori c’è Raimondo Todaro.