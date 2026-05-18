Guerrieri trionfa alla Camparini Cup | Tifosi fantastici sono stati decisivi
Nella finale della Camparini Gioielli Cup, Andrea Guerrieri ha conquistato il titolo battendo il mancino palermitano Gabriele Piraino con i punteggi di 7-6 e 6-2. La partita si è svolta davanti a circa 600 persone, che hanno riempito gli spalti per assistere all'incontro. Guerrieri ha dichiarato che i tifosi presenti sono stati determinanti nel corso del match. La competizione si è conclusa con la vittoria del giocatore locale, che ha celebrato insieme al pubblico presente.
È Andrea Guerrieri a salire sul trono della Camparini Gioielli Cup, davanti a 600 spettatori in festa, piegando 7-6, 6-2 il mancino palermitano Gabriele Piraino. Per l’atleta del Circolo Tennis Reggio, 248 del ranking Atp, è il terzo successo in stagione dopo Trento ed il challenger di Roma ma ha un sapore di certo speciale: "Giocare in casa per me è fantastico, soprattutto essendo in giro per il mondo tutto l’anno – ha commentato il vincitore, sempre molto pacato nelle sue dichiarazioni – la stanchezza si è fatta sentire ma il pubblico ha fatto la differenza". Un cerchio che si chiude, peraltro: nel 2019, appena 21enne, perse in finale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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