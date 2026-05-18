Guerrieri trionfa alla Camparini Cup | Tifosi fantastici sono stati decisivi

Nella finale della Camparini Gioielli Cup, Andrea Guerrieri ha conquistato il titolo battendo il mancino palermitano Gabriele Piraino con i punteggi di 7-6 e 6-2. La partita si è svolta davanti a circa 600 persone, che hanno riempito gli spalti per assistere all'incontro. Guerrieri ha dichiarato che i tifosi presenti sono stati determinanti nel corso del match. La competizione si è conclusa con la vittoria del giocatore locale, che ha celebrato insieme al pubblico presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È Andrea Guerrieri a salire sul trono della Camparini Gioielli Cup, davanti a 600 spettatori in festa, piegando 7-6, 6-2 il mancino palermitano Gabriele Piraino. Per l’atleta del Circolo Tennis Reggio, 248 del ranking Atp, è il terzo successo in stagione dopo Trento ed il challenger di Roma ma ha un sapore di certo speciale: "Giocare in casa per me è fantastico, soprattutto essendo in giro per il mondo tutto l’anno – ha commentato il vincitore, sempre molto pacato nelle sue dichiarazioni – la stanchezza si è fatta sentire ma il pubblico ha fatto la differenza". Un cerchio che si chiude, peraltro: nel 2019, appena 21enne, perse in finale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerrieri trionfa alla Camparini Cup: "Tifosi fantastici, sono stati decisivi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: TENNIS: IL FAVORITO È IL REGGIANO ANDREA GUERRIERI. Via alla Camparini Cup Leggi anche: Grande attesa per il Camparini. Guerrieri sogna il colpaccio Guerrieri trionfa alla Camparini Cup: Tifosi fantastici, sono stati decisiviÈ Andrea Guerrieri a salire sul trono della Camparini Gioielli Cup, davanti a 600 spettatori in festa, piegando 7-6, 6-2 il mancino palermitano Gabriele Piraino. Per l’atleta del Circolo Tennis Reggio ... ilrestodelcarlino.it Tennis, il reggiano Guerrieri vince il prestigioso trofeo CampariniREGGIO EMILIA – È di Andrea Guerrieri la Camparini Gioielli cup 2026. Il numero uno del seeding porta a casa il terzo titolo stagionale, trionfando davanti al pubblico amico del circolo tennis Reggio ... reggionline.com