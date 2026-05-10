TENNIS | IL FAVORITO È IL REGGIANO ANDREA GUERRIERI Via alla Camparini Cup

A Reggio Emilia prende il via la 25ª edizione della Camparini Gioielli Cup, torneo internazionale ITF di tennis. Il favorito per il titolo è il 27enne reggiano Andrea Guerrieri, attualmente 248 del ranking ATP, che sarà il principale giocatore in campo davanti al pubblico di casa al Circolo Tennis Reggio Emilia. La competizione si svolge con numerosi partecipanti e si concluderà nei prossimi giorni.

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Andrea Guerrieri favorito nella Camparini Gioielli Cup. Il 27enne reggiano, 248 del ranking ATP, sarà la testa di serie davanti al pubblico di casa del Circolo Tennis Reggio Emilia nell’edizione numero 25 del torneo internazionale ITF (30.000 dollari di montepremi) che scatterà stamane con le qualificazioni per concludersi domenica prossima, alle 10,30, con la finale. Al direttore del torneo, l’ex top 100 di doppio Alessandro Motti, il compito di illustrare i protagonisti: "Guerrieri sarà la testa di serie numero 1, seguito dalla wild card Federico Bondioli, 20enne ravennate. Tra gli altri italiani ci sono Fabrizio Andaloro, Gabriele Piraino...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - TENNIS: IL FAVORITO È IL REGGIANO ANDREA GUERRIERI. Via alla Camparini Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Grande attesa per il Camparini. Guerrieri sogna il colpaccio Leggi anche: Tennis Super Guerrieri. Suo il challenger di Roma