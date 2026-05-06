Si avvicina l’inizio della Camparini Gioielli Cup, torneo internazionale del circuito ITF che attira l’attenzione di numerosi tennisti provenienti da diversi Paesi. La competizione si svolgerà sul cemento e rappresenta un’opportunità importante per i partecipanti di conquistare punti nel ranking e di farsi notare nel panorama tennistico. Tra i favoriti c’è anche un giocatore che punta a ottenere un risultato di rilievo, con la possibilità di sorprendere nel corso del torneo.

Traguardo prestigioso per la Camparini Gioielli Cup. Il torneo internazionale del circuito ITF (30.000 dollari di montepremi) che scatterà domenica con le qualificazioni al Circolo Tennis Reggio Emilia festeggia l’edizione numero 25, mettendo di fronte come di consueto giovani tennisti decisi a sfruttare il trampolino di lancio per raggiungere l’ATP tour e atleti più maturi, magari in cerca di rilancio. Nell’entry list spicca il 17enne brasiliano Luis "Guto" Miguel, senza dimenticare il messinese Fabrizio Andaloro o il belga Buvaysar Gadamauri, che ha appena vinto il Challenger di Symkent in Kazakistan; la testa di serie numero 1 sarà il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande attesa per il Camparini. Guerrieri sogna il colpaccio

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