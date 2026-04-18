Recentemente è stato approvato un decreto che modifica le modalità di attestazione delle transazioni con pagamento elettronico. In base alla nuova normativa, non è più obbligatorio richiedere una ricevuta o uno scontrino, ma è sufficiente presentare un estratto conto come prova di pagamento. Il decreto, che ha ricevuto il via libera sia alla Camera che al Senato, è stato convertito in legge.

Il decreto Pnrr introduce importanti novità nel campo dei pagamenti elettronici. Dopo la fiducia incassata alla Camera il 9 aprile e l’ok del Senato il 15 aprile, il provvedimento è stato convertito in legge. Al comma 1 dell’articolo 8 si specifica che non sarà più obbligatorio rilasciare la ricevuta cartacea del Pos, ma come “prova” basterà l’estratto conto bancario. Non si dovrà dunque più conservare lo scontrino non fiscale dopo un pagamento con carta di credito, di debito o prepagata. Una bel “sollievo” pratico per le aziende, dato che il limite minimo di conservazione di questi documenti è stabilito in 10 anni. La nuova norma stabilisce però il rispetto di due condizioni precise.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pos e scontrini, non c’è più l’obbligo di ricevuta ma basta l’estratto conto: cosa cambia

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