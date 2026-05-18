Gucci sfila a New York per il rilancio i lavoratori Kering si preparano alla protesta
A New York, Gucci ha presentato la sua nuova collezione in una sfilata che si è svolta a Times Square, segnando il ritorno del marchio in passerella con la direzione creativa di Demna. Nel frattempo, i lavoratori del gruppo Kering, di cui Gucci fa parte, si stanno organizzando per una protesta. La manifestazione è prevista nei prossimi giorni e riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle politiche aziendali. La sfilata ha attirato l'attenzione di pubblico e media, creando un forte impatto mediatico.
Gucci, “grande malato” in casa Kering, accende Times Square trasformandola in una passerella per la prima sfilata firmata da Demna. Ma mentre i riflettori sono puntati su New York, in Italia monta la tensione sindacale: Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiedono il ritiro immediato dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
GUCCI Fall / Winter 2026 Fashion Show (FW26) | Milan | Original Music by Jennifer Rouse
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Gucci sfila a New York per il rilancio, i lavoratori Kering si preparano alla protesta x.com
la Repubblica. . Ghali era in prima fila a Times Square, a New York, per GucciCore, la prima sfilata Cruise firmata da Demna per la maison. Accanto al rapper c’erano Anna Wintour, Mariah Carey, Shawn Mendes e Kim Kardashian. Video LaPresse facebook
Shawn Mendes alla sfilata di moda Gucci Cruise a Times Square a New York (16 maggio 2026) via. Vogue reddit
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Gucci conquista Times Square con la sfilata cruiseIl marchio di Kering sfila a New York con GucciCore, la prima cruise firmata da Demna, che ha trasformato la piazza in una passerella-omaggio al legame del brand con la Grande Mela. it.fashionnetwork.com