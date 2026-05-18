Gucci sfila a New York per il rilancio i lavoratori Kering si preparano alla protesta

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York, Gucci ha presentato la sua nuova collezione in una sfilata che si è svolta a Times Square, segnando il ritorno del marchio in passerella con la direzione creativa di Demna. Nel frattempo, i lavoratori del gruppo Kering, di cui Gucci fa parte, si stanno organizzando per una protesta. La manifestazione è prevista nei prossimi giorni e riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle politiche aziendali. La sfilata ha attirato l'attenzione di pubblico e media, creando un forte impatto mediatico.

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Gucci, “grande malato” in casa Kering, accende Times Square trasformandola in una passerella per la prima sfilata firmata da Demna. Ma mentre i riflettori sono puntati su New York, in Italia monta la tensione sindacale: Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiedono il ritiro immediato dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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