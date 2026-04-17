Nel corso di un incontro a Firenze, i vertici di un grande gruppo del settore del lusso hanno presentato il piano strategico ReconKering, che mira a rafforzare la posizione dell’azienda nei prossimi dieci anni. Tra le iniziative previste, figura un investimento di un miliardo di euro nel settore della pelle, con l’obiettivo di rilanciare il marchio di punta del gruppo.

A Firenze, il vertice di Kering ha tracciato la rotta per il prossimo decennio con l’annuncio del piano strategico denominato ReconKering, volto a riportare il gruppo verso una posizione di guida nel settore del lusso. La strategia, presentata dal CEO Luca de Meo, punta a coniugare le radici del lusso tradizionale con le evoluzioni tecnologiche e i nuovi mercati del futuro. La metamorfosi di Gucci tra pelletteria e nuovi obiettivi finanziari. Il fulcro delle trasformazioni previste riguarda il rilancio di Gucci, marchio che dovrà ritrovare la propria unicità concentrandosi su categorie chiave come il prêt-à-porter, le calzature, i gioielli e la pelletteria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kering punta al rilancio: Gucci punta a 1 miliardo con la pelle

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