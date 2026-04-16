A Firenze, un importante gruppo del settore moda ha presentato il suo nuovo piano strategico chiamato ReconKering. L’obiettivo è rilanciare i marchi di punta e consolidare la posizione sul mercato internazionale. Durante l’evento sono state illustrate le linee guida per il prossimo futuro, con particolare attenzione alle attività di rinnovamento e crescita. La presentazione ha coinvolto i principali rappresentanti aziendali e si è concentrata sulle strategie di sviluppo e investimento.

Kering ha presentato a Firenze il nuovo piano strategico ReconKering, che si propone di ricostruire la disciplina operativa e riportare il Gruppo su una traiettoria di leadership a lungo termine, riaffermando i fondamenti del lusso tradizionale )True Luxury) con le nuove tendenze in termini di nuove tecnologie, nuove aspettative dei clienti, nuovi mercati e nuove categorie (Next Luxury). “ReconKering è il nostro modo di riconnetterci con ciò che rende Kering unico, abbracciando al contempo ciò che il lusso sta diventando. Il vero lusso è la nostra missione e il lusso del futuro è il nostro orizzonte”, ha dichiarato Luca de Meo, CEO di.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Kering svela il nuovo Piano strategico: dal rilancio di Gucci alla ritrovata leadership

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