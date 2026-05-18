Gubbio settimana cruciale Tra arrivi e partenze

A Gubbio si apre una settimana decisiva per il club locale, con l’attenzione rivolta alle decisioni che influenzeranno la programmazione delle stagioni future. Dopo il fermento della Festa dei Ceri, sono attesi nuovi arrivi e partenze di giocatori e staff, mentre si definiscono le strategie per la stagione 202627. La società sta lavorando per mettere a punto le scelte più appropriate, in vista di un futuro che richiede pianificazione e interventi mirati.

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Passata l’euforia della Festa dei Ceri, l’ AS Gubbio 1910 si prepara a entrare in una settimana molto importante per la programmazione della stagione 202627 e di quelle a venire. Dopo le voci trapelate nei giorni scorsi sulla permanenza dell’allenatore Domenico Di Carlo e del direttore sportivo Mauro Leo, i prossimi giorni dovrebbero essere quelli decisivi per ritrovarsi e discutere appunto dei piani per il futuro. Il diesse Leo andrà in scadenza a luglio ma il presidente Notari, dopo aver valutato anche altri profili, sembra intenzionato a proseguire insieme al dirigente leccese; discorso diverso per mister Di Carlo che nel contratto firmato la scorsa estate aveva una clausola di rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei playoff e Notari vorrebbe riconfermarlo, ma la sua permanenza potrebbe passare da ulteriori valutazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio, settimana cruciale. Tra arrivi e partenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia in Lombardia: costi tra arrivi e partenze per i comuni? Punti chiave Quanto costa un comune per ospitare l'arrivo della carovana rosa? Perché Varese e Sondrio sono state escluse dal percorso di... Cresce il numero dei passeggeri negli scali pugliesi: in 4 mesi, oltre 3 milioni tra arrivi e partenzePasseggeri in crescita negli aeroporti pugliesi nei primi quattro mesi del 2026, che registrano risultati particolarmente significativi anche... Gubbio, settimana cruciale. Tra arrivi e partenzeLa società programma il futuro. Il presidente Notari vorrebbe confermare il diesse Leo. E si discute anche la posizione dell’allenatore Di Carlo. lanazione.it