Cresce il numero dei passeggeri negli scali pugliesi | in 4 mesi oltre 3 milioni tra arrivi e partenze

Nei primi quattro mesi del 2026, gli aeroporti della Puglia hanno registrato un incremento dei passeggeri, con oltre tre milioni di arrivi e partenze. I dati relativi ad aprile confermano questa tendenza positiva, che si è mantenuta costante dall'inizio dell’anno. Le statistiche indicano una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando un aumento costante nel traffico aereo nella regione.