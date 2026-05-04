Cresce il numero dei passeggeri negli scali pugliesi | in 4 mesi oltre 3 milioni tra arrivi e partenze
Nei primi quattro mesi del 2026, gli aeroporti della Puglia hanno registrato un incremento dei passeggeri, con oltre tre milioni di arrivi e partenze. I dati relativi ad aprile confermano questa tendenza positiva, che si è mantenuta costante dall'inizio dell’anno. Le statistiche indicano una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando un aumento costante nel traffico aereo nella regione.
Passeggeri in crescita negli aeroporti pugliesi nei primi quattro mesi del 2026, che registrano risultati particolarmente significativi anche riferiti ad aprile, a conferma della positiva tendenza già evidente da inizio anno.I dati confermano il rafforzamento strategico dei nostri aeroporti nel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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