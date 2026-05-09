Giro d’Italia in Lombardia | costi tra arrivi e partenze per i comuni
Il Giro d’Italia attraversa la Lombardia e porta con sé costi per i comuni coinvolti, in particolare per le località che ospitano le partenze e gli arrivi delle tappe. Quest’anno, alcune città come Varese e Sondrio sono state escluse dal percorso, mentre altre hanno dovuto sostenere spese per l’allestimento e la gestione degli eventi. I costi legati all’accoglienza e alle infrastrutture variano da località a località, influenzando le decisioni delle amministrazioni comunali.
? Punti chiave Quanto costa un comune per ospitare l'arrivo della carovana rosa?. Perché Varese e Sondrio sono state escluse dal percorso di quest'anno?. Come fanno i sindaci a coprire le spese di sicurezza e viabilità?. Chi deve pagare i costi che gli sponsor non riescono a coprire?.? In Breve Costi arrivi 300mila euro e partenze 100mila euro per le amministrazioni locali.. Tappe previste il 24 maggio Voghera-Milano e il 27 maggio Cassano d'Adda-Andalo.. Passaggio intermedio il 26 maggio tra Bellinzona e Carì dopo il riposo.. Assenza province di Varese e Sondrio per criteri di turnover e gestione budget.. Domenica 24 maggio il Giro d’Italia porterà la sua carovana rosa in Lombardia con una tappa che vedrà la partenza da Voghera e l’arrivo a Milano dopo 157 chilometri di percorso pianeggiante.🔗 Leggi su Ameve.eu
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