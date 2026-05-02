Un escursionista di 52 anni di Scafati è stato soccorso dalla Guardia Costiera mentre si trovava sulla strada verso la Baia degli Infreschi a Camerota. L’uomo è stato colto da malore durante l’escursione e ha richiesto assistenza. I membri della Guardia Costiera sono intervenuti via mare per prestare aiuto e portarlo in salvo. L’intervento si è svolto in tempi rapidi e senza complicazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colto da malore mentre percorre il sentiero per la Baia degli Infreschi a Camerota, un escursionista di 52 anni di Scafati, è stato soccorso via mare dalla Guardia Costiera. L’uomo era in compagnia di altre tre persone quando ha accusato dolore al petto, affanno e vertigini. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti un gommone dell’Ufficio marittimo di Scario e una motovedetta della Guardia Costiera di Marina di Camerota con personale del 118 a bordo.?Raggiunto via mare, il 52enne è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito al porto di Marina di Camerota, dove è stato affidato alle cure del personale dell’ambulanza per ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guardia Costiera salva escursionista colto da malore a Camerota

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