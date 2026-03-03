Appartamento inagibile da mesi | Si intervenga per la sicurezza

Un incendio ha danneggiato un appartamento in una palazzina di via per Correggio a San Martino in Rio a fine luglio dello scorso anno. L’incendio ha reso l’appartamento inagibile da mesi e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli altri alloggi nel stabile. La situazione rimane irrisolta, e si chiede un intervento immediato per mettere in sicurezza l’edificio.

A fine luglio dello scorso anno un incendio aveva danneggiato l'appartamento di una palazzina, in via per Correggio a San Martino in Rio, facendo temere anche per la sicurezza degli altri alloggi. Vista la relazione dei vigili del fuoco, era stata emessa un'ordinanza comunale di inagibilità per l'abitazione e relative pertinenze, cantina e autorimessa, imponendo alla proprietaria (una pensionata che vive da sola) obblighi di ripristino. Finora inattuali. E i residenti nella palazzina chiedono provvedimenti urgenti per garantire adeguate condizioni di sicurezza. "L'ordinanza – dicono i cittadini – prevedeva lo sgombero entro 90 giorni,...