Il Perugia si prepara ad affrontare l’Arezzo con Giovanni Tedesco in panchina e un attacco che punta a mantenere la stessa linea offensiva adottata nelle ultime partite. Il tecnico ha deciso di confermare la formazione, senza apportare cambiamenti, sperando di ottenere un risultato positivo contro la capolista. La partita si gioca in trasferta e il Perugia cerca di mettere pressione all’avversario.

Il Perugia va all’attacco della capolista. Giovanni Tedesco è tentato, non vorrebbe rinunciare a un Grifo offensivo anche in casa dell’Arezzo. Le risposte avute nelle ultime due gare avrebbero convinto l’allenatore biancorosso a dare continuità alle scelte che hanno premiato. Anche se il tecnico non trascura soluzione alternative, come il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1. Questo l’orientamento della settimana di lavoro a Pian di Massiano dopo le ultime due vittorie biancorosse, in casa del Livorno e poi al Curi con il Pontedera. Non resta che scegliere gli interpreti giusti per affontare la prima della classe allenata dall’ex Bucchi. Di certo non ci sarà Lisi, poche chance per Dell’Orco, mentre Bartolomei ha qualche chance in più, almeno per la panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, Tedesco all’attacco della capolista. Il tecnico sceglie la linea della continuità

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