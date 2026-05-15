Napoli-Sarri nulla è ancora fatto | intanto il tecnico ha preso una decisione…

Il tecnico della Lazio ha deciso di rimandare ogni scelta riguardo al suo futuro fino alla conclusione della stagione in corso. In attesa di eventuali sviluppi, valuterà attentamente le prossime mosse del mercato, comprese le eventuali novità legate a un possibile incontro tra il presidente del club e un noto ex allenatore. La situazione resta in bilico e non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali cambiamenti o decisioni definitive.

Maurizio Sarri rinvia ogni decisione sul futuro fino al termine della stagione. L’allenatore della Lazio valuterà con attenzione gli sviluppi del mercato, inclusa la riunione tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Sarri e il Napoli: tutto dipende da ADL e Conte. Il tecnico toscano non accelera i tempi nonostante gli interessamenti di diversi club. Come rivelato da Alfredo Pedullà, Sarri preferisce attendere sia la conclusione del campionato sia le decisioni del Napoli prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Gli azzurri lo considerano una possibilità concreta in caso di separazione da Conte, ma il confronto tra De Laurentiis e l’attuale allenatore rappresenta il nodo cruciale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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