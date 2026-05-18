Greta De Salvia ha annunciato che BeGreat si dedica a supportare giovani talenti sportivi, facilitando il collegamento con atleti professionisti e offrendo loro strumenti utili per lo sviluppo. L’azienda si impegna a creare nuove collaborazioni con imprese ed ecosistemi innovativi per promuovere il talento sportivo tra le nuove generazioni. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Montecarlo, il 15 maggio.

Montecarlo, 15 mag. - (Adnkronos) - “BeGreat sostiene i giovani talenti sportivi mettendoli in relazione con gli atleti, e dando loro gli strumenti di cui hanno bisogno, attraverso aziende ed ecosistemi sempre nuovi”. Così Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, partecipando ieri a Montecarlo all'evento esclusivo ‘Empower the game'. Organizzato allo Yacht Club de Monaco, ha acceso i riflettori su una nuova visione dello sport, fatta di educazione, responsabilità e valore di lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Greta De Salvia, "Solidarietà e comunicazione con BeGreat"

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