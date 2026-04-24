Un'amazzone che si dedica sia alla disciplina dell'equitazione, specializzata nel salto ostacoli, e allo studio ha raccontato la sua esperienza con BeGreat, un programma che le permette di conciliare sport e studi. Da circa due anni utilizza questa piattaforma, che le consente di gestire meglio i suoi impegni quotidiani e di mantenere un equilibrio tra la carriera sportiva e gli studi. La sua storia si inserisce nel panorama delle atlete che cercano strumenti digitali per ottimizzare il tempo.

Vicenza, 24 apr. (Adnkronos) - "Sono un'atleta di equitazione (salto ostacoli) e da circa due anni ho questa grande fortuna e responsabilità di essere seguita dal team BeGreat, che mi permette ogni giorno di poter sostenere la mia vita da sportiva e da studentessa: frequento, infatti, ancora il quinto anno di liceo scientifico Umberto I di Torino". A dirlo Greta De Salvia, amazzone e ambassador di BeGreat, intervenendo all'evento, "Eat like you train", promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello stesso chef, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, amazzone De Salvia: "Con BeGreat posso essere sportiva e studentessa"

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