CONSORZI AGRARI D’ITALIA RECEPISCE I PREZZI CUN DEL GRANO DURO | UN SEGNALE CONCRETO DI TRASPARENZA E TUTELA DEL REDDITO DEGLI AGRICOLTORI

I Consorzi Agrari d’Italia hanno annunciato di aver recepito i prezzi ufficiali del grano duro pubblicati dal CUN. Questa decisione riguarda l’adozione delle tariffe stabilite dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e mira a garantire maggiore trasparenza nel settore agricolo. L’adozione di questi prezzi sarà applicata alle transazioni e agli accordi tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di tutelare il reddito degli agricoltori e favorire pratiche più chiare.

Consorzi Agrari d’Italia - CAI, punto di riferimento per migliaia di imprese agricole italiane e realtà strategica al servizio della filiera agroalimentare nazionale, annuncia di aver recepito le indicazioni della Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro, applicando da subito i relativi listini come riferimento nella determinazione del prezzo riconosciuto ai propri soci e conferitori. La decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore generato dagli agricoltori. I prezzi elaborati in sede CUN costituiscono infatti un riferimento....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duroLa decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore... Conflitto in Medio Oriente: da Consorzi agrari d’Italia strumenti finanziari e tecnici a sostegno degli agricoltoriIl settore agricolo europeo si trova nuovamente esposto a una fase di forte incertezza proprio quando si apre uno dei momenti più cruciali dell’anno...