Durante una partita di calcio disputata a Viareggio, il portiere locale di 36 anni ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata, chiedendole di sposarlo al termine della gara contro il Real Forte Querceta, conclusa con un pareggio 1-1. L’episodio si è verificato davanti al pubblico presente nello stadio, che ha reagito con applausi. La richiesta di matrimonio è avvenuta durante le dichiarazioni rilasciate ai microfoni dello stadio.

Viareggio, 26 aprile 2026 – Il portiere del Viareggio Andrea Carpita, 36 anni – al termine oggi della gara contro il Real Forte Querceta conclusasi 1-1 – ai microfoni dello stadio ha chiesto alla fidanzata Sharon se lo voleva sposare. La risposta è stata sì con gli spettatori che hanno applaudito e i compagni in campo che hanno esposto uno striscione su cui c'era scritto a caratteri cubitali: “Sharon mi vuoi sposare?”. https:www.ilgiorno.itvideola-proposta-di-matrimonio-allo-stadio-j4ge1kiy Carpita è stato anche premiato dalla società prima dell'ultima partita del campionato di Eccellenza oggi allo stadio dei Pini Torquato Bresciani. La vittoria contro il Real Forte Querceta ha qualificato i bianconeri direttamente alla finale regionale play off del 10 maggio per poter approdare alla serie D.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpresa allo stadio, il portiere chiede alla fidanzata di sposarlo: “sì” e applausi

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