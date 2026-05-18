Grande Bellezza Da tutto il mondo per ammirare i nostri tesori
La Giornata Internazionale dei Musei si celebra oggi con eventi e aperture straordinarie in molte strutture culturali. Visitatori da diversi paesi si sono mossi per vedere le esposizioni e i reperti custoditi nei musei nazionali e internazionali. Quest’anno, molte iniziative hanno attirato un pubblico vario, interessato a scoprire o riscoprire le collezioni e le opere che rappresentano il patrimonio storico e artistico di vari territori. La giornata si svolge in un clima di partecipazione globale, con l’obiettivo di promuovere l’accesso alla cultura.
di Riccardo Jannello La Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra oggi, dimostra una volta di più quanto il patrimonio italiano svetti in tutto il mondo non solo per quel suo valore universale riconosciuto – che assieme ai monumenti lo pone alla vetta dei beni tutelati dall’Unesco – ma per un sempre maggiore afflusso di visitatori pur in una contingenza internazionale che non aiuta. Nonostante questo, il Parco archeologico del Colosseo a Roma è il sito più visitato al mondo e in continua crescita: dai 14,7 milioni di ingressi del 2024 siamo arrivati a sfiorare i 15 nel 2025 lasciando a debita distanza tutti i concorrenti a cominciare dalle Piramidi di Giza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Roma!! Grande bellezza!! Lascio’ il balcone aperto e all’alba dal balcone sì riverso tutto il cielo! Federico Garcia Lorca Sergei Vinagarov x.com
La grande bellezza, 2013 - diretto da #PaoloSorrentino. #ToniServillo #SabrinaFerilli - Facebook facebook
La bellezza di quest'arte va oltre le mie parole..... reddit