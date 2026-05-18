Grande Bellezza Da tutto il mondo per ammirare i nostri tesori

La Giornata Internazionale dei Musei si celebra oggi con eventi e aperture straordinarie in molte strutture culturali. Visitatori da diversi paesi si sono mossi per vedere le esposizioni e i reperti custoditi nei musei nazionali e internazionali. Quest’anno, molte iniziative hanno attirato un pubblico vario, interessato a scoprire o riscoprire le collezioni e le opere che rappresentano il patrimonio storico e artistico di vari territori. La giornata si svolge in un clima di partecipazione globale, con l’obiettivo di promuovere l’accesso alla cultura.

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