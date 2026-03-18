Il weekend della grande bellezza Alla scoperta dei nostri tesori col Fai

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, i beni culturali della provincia apriranno le loro porte in occasione delle giornate del Fai. Le visite interesseranno luoghi a Macerata, Recanati, Montecosaro e Camerino, che rappresentano parte integrante del patrimonio locale. Durante le due giornate, sarà possibile scoprire i tesori che rendono unica questa zona e apprezzare i patrimoni storici e artistici del territorio.

Sabato e domenica i beni culturali della provincia apriranno per le giornate del Fai. Sono luoghi identitari del territorio: a Macerata, Recanati, Montecosaro e Camerino godremo delle nostre bellezze". La 34esima edizione delle giornate del Fondo ambientale italiano aprirà a Macerata il teatro Lauro Rossi, lo Sferisterio e la basilica della Misericordia; a Recanati, con il teatro Persiani, ci sarà la fondazione Ircer con i suoi affreschi; a Montecosaro si apriranno le chiese delle Anime e di Sant’Agostino con l’orto degli agostiniani, mentre a Camerino si visiteranno il Chip, dove l’università fa ricerca in ambito chimico, e il palazzo arcivescovile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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