Nel fine settimana, i beni culturali della provincia apriranno le loro porte in occasione delle giornate del Fai. Le visite interesseranno luoghi a Macerata, Recanati, Montecosaro e Camerino, che rappresentano parte integrante del patrimonio locale. Durante le due giornate, sarà possibile scoprire i tesori che rendono unica questa zona e apprezzare i patrimoni storici e artistici del territorio.

Sabato e domenica i beni culturali della provincia apriranno per le giornate del Fai. Sono luoghi identitari del territorio: a Macerata, Recanati, Montecosaro e Camerino godremo delle nostre bellezze". La 34esima edizione delle giornate del Fondo ambientale italiano aprirà a Macerata il teatro Lauro Rossi, lo Sferisterio e la basilica della Misericordia; a Recanati, con il teatro Persiani, ci sarà la fondazione Ircer con i suoi affreschi; a Montecosaro si apriranno le chiese delle Anime e di Sant’Agostino con l’orto degli agostiniani, mentre a Camerino si visiteranno il Chip, dove l’università fa ricerca in ambito chimico, e il palazzo arcivescovile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il weekend della grande bellezza. Alla scoperta dei nostri tesori col Fai

Articoli correlati

Leggi anche: Alla scoperta dei tesori della Basilica di San Gaudenzio con il Fai

Giornate Fai di primavera: alla scoperta dei tesori di TiranoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La Delegazione FAI...

PERCHÉ “LA GRANDE BELLEZZA” HA VINTO L’OSCAR PAOLO SORRENTINO PASSA DAL BSMT!

Contenuti e approfondimenti su Il weekend della grande bellezza Alla...

Temi più discussi: Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, Cherasco diventa protagonista delle Giornate FAI di Primavera; Il weekend della grande bellezza. Alla scoperta dei nostri tesori col Fai; Giornate FAI di primavera; Giornate FAI di Primavera 2026.

Tra FAI, Mercedes e sagre: gli eventi del weekend dal 20 al 22 marzo 2026Dalla cultura del FAI ai motori Mercedes fino ai pizzoccheri: tutti gli eventi del weekend 20–22 marzo in Brianza. monza-news.it

Giornate di primavera 2026: con il Fai alla scoperta della grande bellezza delle MarcheEdizione numero 34 per le ‘ilrestodelcarlino.it

Dolci Veloci. . QUANDO NON HAI TEMPO LO FAI IN 10 MINUTI! SENZA FORNO Facilissima e Buonissima INGREDIENTI - Potete usare uno stampo normale. - 300 g di savoiardi. - Caffe. - 200 g di budino al creme caramel. - 1 l di latte. - A fuoco lento - facebook.com facebook

Anche a #Genova tornano le Giornate FAI di Primavera 21 e 22 marzo A Genova vi aspettano la Lanterna e la Barberia Giacalone. Per saperne di più: visitgenoa.it/it/giornate-fa… Foto barberia: sito Botteghe Storiche di Genova x.com